В Каире прогремел взрыв - ВИДЕО

В столице Египта прогремел взрыв. Момент подрыва взрывного устройства оказался записан камерами видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщили представители силовых структур Египта, источником взрыва стало самодельное устройство, которое нес террорист. Полицейские преследовали подозреваемого на улицах Каира. Оказавшись в безвыходном положении, он произвел самоподрыв.

"Силы безопасности окружили его, и после того, как террориста удалось задержать, было подорвано одно из устройств, находившихся при задержанном", - цитирует РИА Новости представителей МВД Египта.

К сожалению, при взрыве погибли два сотрудники полиции, ведущие преследование. Сам террорист также скончался.

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