Уже месяц в Европе продолжаются скандалы с зараженным мясом, которое поставляла Польша. Скандал разгорелся в Польше после репортажа телеканала ТВН24, который продемонстрировал, как на одной из боен в Мазовецком воеводстве убивают больных коров, отправляя их мясо на продажу. После этого эфира, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, деятельность фирмы была прекращена.

Главный ветеринарный врач Польши Павел Немчук сообщил, что из страны на экспорт было отправлено 2,7 тонны мяса, полученного, по предварительным данным, от больных коров. Позже стало известно, что около 150 кг опасного продукта было продано покупателям мясных лавок во Франции. Еще 500 кг зараженного мяса из Польши были уничтожены. Некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию.

Следы опасного мяса обнаружили и в Чехии. Официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару заявляла, что в польской говядине обнаружена сальмонелла. На этом фоне Чехия серьезно ужесточила проверки ввозимого из Польши мяса.

Такое решение, как сообщает Radio Praha, раскритиковали в Еврокомиссии. В Брюсселе считают, что меры, введенные Чехией в отношении поставок мяса из Польши, - необоснованно жесткие. В официальном письме Чешской Республике Еврокомиссия указала, что строгость проверок не соответствует сути инцидента, несмотря на то, что в польской говядине была обнаружена сальмонелла. В Министерство сельского хозяйства Чехии поступило письмо с требованием прекратить проверки ввозимого товара.

Однако Чехия, несмотря на призыв Брюсселя, не намерена отказываться от проверок, рассказал министр сельского хозяйства страны Мирослав Томан.

"Польский министр пообещал мне, что они применят все необходимые меры. Польская сторона пытается убедить нас, что они предоставляют нам всю имеющуюся у них информацию и шаги, которые они делают, ситуацию решат. Однако мы хотим подождать результатов всех проверок, потому что пока наши переговоры находятся на уровне обещаний", - сказал он.

Польша пообещала ввести более строгие правила на мясокомбинатах: там устанавливаются камеры, которые будут следить за ситуацией 24 часа в сутки. Кроме того, теперь проверку экспортируемого мяса не будут проводить частные ветеринары. По словам министра Томана, в случае, если эти меры действительно будут осуществлены, Чехия отменит проверки.