Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь управление 23 ресторанами итальянской кухни Jamie's Italian, Fifteen и Barbecoa в Лондоне и Jamie's Diner в аэропорту Гатвик возьмет на себя KPMG. Это означает, согласно британскому законодательству, что контроль над компанией переходит к назначенному администратору, задачей которого становится погашение задолженности перед кредиторами.

Как передает английское издание Daily Mail, задолженность сети ресторанов Jamie's Italian составляет 71,5 миллиона фунтов стерлингов.

Джейми Оливер в своем аккаунте в Twitter сообщил, что он опустошен и глубоко опечален таким исходом событий. Также известный шеф-повар благодарит всех людей, которые вкладывали свои сердца и душу в этот бизнес на протяжении многих лет.

В результате перехода управления более тысячи сотрудников могут остаться без работы. Отмечается, что решение не затронет международную сеть ресторанов Jamie's Italian.

В 2018 году продажи сети Jamie's Italian упали почти на 11 процентов. В связи с этим были закрыты 12 ресторанов, а также уволены 600 сотрудников. Компанию от банкротства спасло то, что Джейми Оливер вложил в нее 13 миллионов фунтов стерлингов.