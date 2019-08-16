В Китае руку девочки затянуло в эскалатор. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 12 августа, в городе Ханчуан, провинция Хубэй. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как девочка поднимается на эскалаторе вместе с матерью. Ребенок держит ладонь на движущихся перилах и забывает убрать их, когда сходит с эскалатора. Руку девочки засасывает механизм, она падает на пол, а встревоженная мать пытается ее вытащить, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Спасатели сумели освободить ребенка за десять минут, все это время ее успокаивали очевидцы. Пострадавшей удалось избежать серьезных травм, она отделалась несколькими порезами. Ей наложили швы в местной больнице. Неизвестно, оплатит ли торговый центр медицинские счета в качестве компенсации.

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