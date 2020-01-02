Министерство внутренних дел Турции начало расследование из-за информации о том, что бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, находившийся в Японии под домашним арестом, бежал в Ливан через аэропорт Стамбула. Об этом сообщила в четверг газета Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в рамках этого дела уже задержаны семь человек. Другие подробности расследования на данный момент не приводятся.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент доподлинно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.