В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Новруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.

По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Новрузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.

В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.