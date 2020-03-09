https://news.day.az/world/1210312.html В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек
В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек
Число заражений коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч случаев, жертв уже 237, почти 2,4 тысячи выздоровели, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"За прошедший день удалось установить 595 новых случаев заболевания коронавирусом в стране, число заболевших возросло до 7161 человека. К настоящему моменту поправились 2394 человека", - написал он в Twitter.
"За прошедшие 24 часа 43 больных коронавирусом скончались, всего погибших - 237", - добавил советник министра.
Днем ранее официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур сообщал о наблюдавшейся тенденции к уменьшению новых случаев заражения коронавирусом. Если 6 марта Иран зафиксировал рекордные 1234 новых случая, то накануне было установлено 743, а сегодня уже 595.
В то же время в воскресенье был резкой скачок числа жертв - вплоть до 49 (21 погибший был максимумом вплоть до 8 марта).
Коронавирус затронул все провинции страны. Лидерство по случаям заболевания по-прежнему остается у Тегерана - 1945, следом идут провинция Кум - 712 случаев, Мазендеран - 633, Исфахан - 601, Гилян - 524.
Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Новруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.
По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Новрузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.
В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.
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