Меркель рассказала, как работает на домашнем карантине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на домашний карантин, продолжает работать по видеосвязи, но ей не хватает личных встреч с коллегами. Об этом она сказала в четверг вечером по итогам переговоров лидеров ЕС, которые прошли в формате видеоконференции. Речь Меркель транслировала пресс-служба правительства Германии в аудиоформате, передает ТАСС.
"У меня довольно много дел - видеоконференции или телефонные включения", - сказала она. "Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", - добавила канцлер.
Меркель отправилась на домашний карантин в воскресенье после того, как стало известно, что врач, который делал ей прививку, несколькими днями позже сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас Меркель сделала уже два теста, оба они оказались отрицательными.
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