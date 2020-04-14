https://news.day.az/world/1223597.html В США начинается расследование причин появления коронавируса
В США начинается расследование причин появления коронавируса
Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"С чего все это началось? Было ли заболевание передано от животного человеку? Пришло ли оно из лаборатории в Китае?", - на эти вопросы необходимо найти ответы, считают в Сенате.
По словам Джонсона, за этим, возможно, скрывались очень хорошие намерения, разработка новых лекарств.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре