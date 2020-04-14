В США начинается расследование причин появления коронавируса

Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"С чего все это началось? Было ли заболевание передано от животного человеку? Пришло ли оно из лаборатории в Китае?", - на эти вопросы необходимо найти ответы, считают в Сенате.

По словам Джонсона, за этим, возможно, скрывались очень хорошие намерения, разработка новых лекарств.