Мир начал бороться с третьей волной коронавируса. Первым столкнулся с инфекцией Гонконг. По этой причине местные власти снова ввели меры социальной дистанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказала глава администрации города Кэрри Лам, сообщает Daily Mail.

"Мы обеспокоены тем, что с таким количеством источников инфекции в мире может появится новая масштабная вспышка", - пояснила также представитель местного департамента здравоохранения Чуанг Шук-кван.

В связи с новыми ограничениями в Гонконге спортивные залы, салоны красоты, многие магазины и кафе закрываются. Разрешено принимать и обслуживать не более четырех человек в одном общественном месте. Рестораны будут готовить все блюда и напитки "на вынос" исключительно с 18:00 по 5:00 утра. При этом можно открывать заведение на завтраки и ланчи.

Кроме того, власти возобновили обязательный масочно-перчаточный режим в городском транспорте. Штраф за неношение масок составит около 1080 манатов.

В Китае с начала пандемии выявлено почти 85 тысяч зараженных коронавирусом, 79 тысяч из этого числа - вылечившиеся, а 4 642 - скончавшиеся от вызванных осложнений. По состоянию на 13 июля в мире число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 12,8 миллиона в 188 странах. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

Накануне сообщалось, что сбежавшая в США вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. По ее словам, китайские власти знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом. Она также пояснила, что ее научные руководители игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, как она отметила, могли бы спасти многим жизни.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.