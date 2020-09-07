В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте

Власти Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста числа заражений коронавирусом в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы видим, что в стране продолжается рост заражения коронавирусом. В связи с этим будут приниматься дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", - подчеркнул он.