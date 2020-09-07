https://news.day.az/world/1268780.html В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте
В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте
Власти Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста числа заражений коронавирусом в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
"Мы видим, что в стране продолжается рост заражения коронавирусом. В связи с этим будут приниматься дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", - подчеркнул он.
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