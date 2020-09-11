В России общественный транспорт станет бесплатным

Минтранс РФ при доработке транспортной стратегии сохранил возможность перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, однако это возможно только при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях, говорится в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Минтранс РФ подготовил проект транспортной стратегии, включающий предложения о внедрении механизма "пользователь платит", предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог. Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городах.

"Проект Транспортной стратегии был доработан на площадке правительства. При этом положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились", - отметили в министерстве.