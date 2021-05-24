Турция подписала контракты на поставку 270 млн доз вакцины

В Турцию в рамках подписанных ранее контрактов будет доставлено в целом 270 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Об этом в своем Twitter сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы заключили контракты на поставку 100 млн доз вакцины Sinovac, 120 млн доз BionTech и 50 млн доз Sputnik. Всего - 270 млн доз вакцин, эта цифра превышает численность населения Турции более чем в 3 раза", - написал глава ведомства.

Министр отметил, что правительство продолжает прилагать все возможные усилия для обеспечения доступа населения к достаточному количеству вакцин.

"Если граждане, чья очередь вакцинироваться уже подошла, получат прививку, разрушительное действие пандемии закончится этим летом", - отметил Коджа, призвав граждан вакцинироваться от коронавирусной инфекции.