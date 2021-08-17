Талибы разрешили женщинам вести программы на телевидении

Представители движения "ONSC" (запрещенная в России террористическая организация) разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ. Об этом сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берет интервью у члена медиа-команды "Талибан", - заявил Попал в своем микроблоге в Twitter.

Накануне талибы прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле. Представители движения конфисковали у сотрудников службы безопасности оружие и пообещали обеспечивать безопасность телевизионного комплекса.

В прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж и показывать лицо в общественных местах. Кроме того, под запретом были музыка, телевидение и кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.

15 августа боевики вошли в Кабул и установили контроль над президентским дворцом. Лидер Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник боевики объявили об окончании войны в Афганистане. Они заявили, что в ближайшее время прояснится форма государственного правления.