https://news.day.az/world/1388479.html США и Китай после шести часов переговоров достигли договоренности
США и Китай после шести часов переговоров достигли договоренности
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут саммит по видеосвязи до конца года.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает Reuters.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, договоренность о проведении встречи достигнута в Цюрихе в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Яна Цзечи.
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