США и Китай после шести часов переговоров достигли договоренности

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут саммит по видеосвязи до конца года.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, договоренность о проведении встречи достигнута в Цюрихе в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Яна Цзечи.