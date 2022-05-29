Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России

Европейская комиссия (ЕК) призвала правительства стран-членов Евросоюза рассмотреть отсрочку запрета на поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу, чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций", - сказано в материале.

По данным собеседников, 28 мая Еврокомиссия направила государствам "пересмотренное предложение", которое позволит отсрочить нефтяное эмбарго. По мнению экспертов, данная мера позволит Венгрии выиграть время для поиска технического решения, "удовлетворяющего ее энергетические потребности", а также решить проблемы стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, пишет Bloomberg.