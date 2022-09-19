Турция обеспечивает своих граждан бесплатным средним и высшим образованием

Сегодня Турция страна, которая обеспечивает своих граждан бесплатным средним и высшим образованием, - сказал президент Эрдоган.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Саммите по трансформации образования в понедельник в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Сегодня Турция страна, которая обеспечивает своих граждан бесплатным средним и высшим образованием", - отметил президент.

Эрдоган довел до сведения аудитории, что благодаря кампании по дошкольному обучению в Турции охват образования 5-летних детей вырос с 78 до 93 процентов.

"Мы стремимся достичь 100 процентов в предстоящий период", - добавил он.

Подчеркивая важность проводимых реформ, президент указал на повышение уровня образования в стране:

"В нашей стране введена 12 летняя обязательная учебная программа. В Турции созданы все условия для образования миллионов беженцев из разных стран мира. Мы не отделяем детей более 4 миллионов беженцев, которых мы принимаем в нашей стране, от наших собственных детей, мы прилагаем все усилия для их образования.".

Эрдоган сообщил, что Турецкий Фонд образования (Türkiye Maarif Vakfi) заполнила важный пробел в образовательных учреждениях 49 стран, в частности в Африке, Азии и на Балканах.

Саммит по трансформации образования проводится в ответ на глобальный кризис в образовании - кризис равенства и инклюзивности, качества и актуальности.

Саммит предоставляет возможность вывести вопросы образования в центр внимания глобальной политической повестки дня, заложить основу трансформации образования в меняющемся мире.