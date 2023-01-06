https://news.day.az/world/1526143.html Экоактивисты облили краской фасад Министерства экологического перехода Франции - ВИДЕО
Экоактивисты облили краской фасад Министерства экологического перехода Франции - ВИДЕО
Два активиста облили оранжевой краской фасад Министерства экологического перехода и территориального единства Франции. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, двое экоактивистов, поддерживающих ассоциацию "Последняя реновация" (Derniere Renovation), облили фасад министерства оранжевой краской.
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