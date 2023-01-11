Анкара надеется на диалог по Сирии во имя мира и стабильности

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал тему диалога с Сирией, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава оборонного ведомства отметил, что вопрос возобновления добрососедских отношений между двумя странами, наметился в повестке дня спустя 11 лет кровавого противостояния в Сирии.

"Надеемся, что благодаря взаимным встречам, диалог будет развиваться и внесет вклад в мир и стабильность в регионе",- сказал глава оборонного ведомства Турции.

Акар отметил, что Турция продолжает прилагать активные усилия к урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

Отвечая на вопрос о вероятности повторной встречи министров обороны Турции, России и Сирии, Акар сказал, что в Анкаре выражают надежду на мир и стабильность в регионе, а также добровольное и безопасное возвращение сирийских беженцев в свои земли.

На вопрос о последствиях диалога для Сирийской освободительной армии (СОА), министр отметил, что Турция не предпринимала и не предпримет каких-либо шагов, которые могут нанести ущерб сирийской оппозиции.

"Поэтому оппозиция должны действовать осознанно, не поддаваться провокациям",- добавил глава ведомства.