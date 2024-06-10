В Иране считают, что США используют зависимость стран от доллара как оружие

Соединенные Штаты используют доллар как оружие, поэтому перед БРИКС стоит задача реформировать или полностью демонтировать Бреттон-Вудскую систему, основанную на зависимости государств от американской валюты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на проходящем в Нижнем Новгороде совещании глав МИД стран БРИКС исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

"Важнейшей задачей БРИКС можно считать реформу Бреттон-Вудской системы, которая всегда была препятствием на пути к прогрессу независимых и развивающихся стран, - приводятся слова Багери Кани в заявлении, размещенном в Telegram-канале иранского МИД. - Соединенные Штаты используют зависимость стран от доллара в качестве оружия, что наряду с введением незаконных санкций, банковских ограничений, созданием неравенства в процессе принятии решений в международных финансовых институтах, отсутствием консенсуса в этих структурах доказало, что эти крайне несправедливые системы должны быть реформированы и демонтированы".

Багери Кани назвал БРИКС "символом и успешной моделью сотрудничества нового формата" и "коалицией стремительно развивающихся экономик". Объединение, по словам иранского дипломата, "продемонстрировало, что у него есть четко разработанный план, инициатива и намерение реформировать систему глобального управления и играть более активную роль на международной арене". По этой причине, "число стран, которые хотят присоединиться к БРИКС или сотрудничать с объединением, в том числе в формате БРИКС+, растет день ото дня, и мы увидим некоторых из них на завтрашнем заседании".

По мнению иранского политика, "несправедливые и недемократичные структуры показали, что не могут справиться" с глобальными вызовами. "Односторонний подход к ведению дел на мировой арене, идеология национального превосходства и геноцида, санкции и [применение экономической] блокады и других незаконных и агрессивных мер сделали необходимым создание и укрепление новых институтов и структур", - заключил и.о. главы МИД Ирана.

Двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС под председательством главы российской дипломатии Сергея Лаврова началось 10 июня в Нижнем Новгороде. Это первая встреча глав МИД после расширения объединения в 2023 году.

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