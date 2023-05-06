Правительство талибов призвали решительно бороться с терроризмом

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в субботу указал на необходимость решительной борьбы с терроризмом на встрече в Исламабаде с Амиром Ханом Муттаки, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел Афганистана в правительстве, сформированном движением "Талибан".

"Вы должны держать обещание и на деле бороться с терроризмом, наносить решительные удары по террористам, в том числе по "Исламскому движению Восточного Туркестана", обеспечивать безопасность граждан и организаций Китая, находящихся в Афганистане", - приводит слова Цинь Гана сайт китайского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

По словам главы МИД КНР, Пекин уважает суверенитет, независимость, а также территориальную целостность Афганистана и будет углублять с ним сотрудничество по всем направлениям. "Мы поможем афганской стороне как можно скорее добиться самостоятельности, мира, стабильности, развития и процветания", - подчеркнул он.

Цинь Ган отметил, что Китай и Афганистан "всегда оказывают друг другу поддержку, сохраняют взаимопонимание и обоюдное доверие". "Какая бы ситуация ни сложилась в мире или в регионе, КНР будет неизменно стоять вместе с афганским народом, поддерживать путь развития вашей страны в соответствии с ее национальной спецификой", - подытожил он.