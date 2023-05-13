Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня

Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Об этом сообщает египетский телеканал eXtra News в своем Twitter.

По его данным, договоренность была достигнута при активном посредничестве Каира.

"Соглашение включает обязательство о прекращении огня, прекращении нападений на мирных жителей и прекращении сноса домов", - утверждает телеканал.

В публикации отмечается, что Египет призывает палестинскую и израильскую стороны соблюдать соглашение о прекращении огня.