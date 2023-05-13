https://news.day.az/world/1564107.html Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня - СМИ
Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня - СМИ
Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Об этом сообщает египетский телеканал eXtra News в своем Twitter.
По его данным, договоренность была достигнута при активном посредничестве Каира.
"Соглашение включает обязательство о прекращении огня, прекращении нападений на мирных жителей и прекращении сноса домов", - утверждает телеканал.
В публикации отмечается, что Египет призывает палестинскую и израильскую стороны соблюдать соглашение о прекращении огня.
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