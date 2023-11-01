Иран нарастил добычу нефти

Уровень добычи нефти в Иране за два года увеличился с 2,2 до 3,4 млн баррелей в сутки (б/ с). Об этом сообщил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В начале работы [13-го] правительства суточная добыча нефти не превышала 2,2 млн баррелей. Благодаря мерам, принятым в течение 24 месяцев Министерством нефти [Ирана] для увеличения добычи нефти, сегодня мы достигли 3,4 млн б/ с", - приводит слова министра агентство IRNA.

9 августа генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсан Ходжасте Мехр заявил, что Тегеран планирует к 22 сентября нарастить добычу нефти до 3,5 млн б/с. Он напомнил, что в августе 2021 года суточная добыча нефти в исламской республике составляла 2,2 млн баррелей. В мае этого года Оуджи сообщил, что уровень добычи нефти в Иране превысил 3 млн б/с.