https://news.day.az/world/1643860.html Автомобиль миссии ЕС в Армении попал в ДТП
Автомобиль миссии ЕС в Армении попал в ДТП
Наблюдатели гражданской миссии Европейского союза (ЕС) в Армении попали в автомобильную аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, авария произошла сегодня утром.
Автомобильная авария произошла в Сюникской области страны, на 13-м километре автодороги Татев-Лцен.
Согласно информации, автомобиль Nissan Pathfinder, в котором находились наблюдатели, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, врезался в скалу и опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал.
В момент аварии в автомобиле находились водитель, гражданин Австрии, 2 польских наблюдателя.
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