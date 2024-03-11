Автомобиль миссии ЕС в Армении попал в ДТП

Наблюдатели гражданской миссии Европейского союза (ЕС) в Армении попали в автомобильную аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, авария произошла сегодня утром.

Автомобильная авария произошла в Сюникской области страны, на 13-м километре автодороги Татев-Лцен.

Согласно информации, автомобиль Nissan Pathfinder, в котором находились наблюдатели, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, врезался в скалу и опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал.

В момент аварии в автомобиле находились водитель, гражданин Австрии, 2 польских наблюдателя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!