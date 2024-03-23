Принц Гарри и Меган Маркл отправили официальное обращение Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл направили Кейт Миддлтон послание со словами поддержки всего через несколько часов после того, как стало известно, что у нее рак. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут сделать это в уединении и покое", - говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!