Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты собственного исследования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство подчеркивает, что контрабанда этих систем является глобальной проблемой, ставящей под сомнение способность SpaceX контролировать продажу терминалов. Было установлено, что Starlink используется в таких странах, как Венесуэла, Йемен, Судан и ЮАР, где, по официальным заявлениям компании, терминалы не продаются. Однако контрабандисты активируют устройства на территории других странах, после чего находят покупателей в любой другой стране.

Starlink - это спутниковый интернет-проект, разработанный компанией SpaceX, основанной Илоном Маском. Цель проекта, как заявляли в SpaceX, предоставить высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках планеты с помощью сети из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите. С началом запуска спутников в 2019 году, Starlink уже начал предоставлять интернет-услуги в более чем 70 странах мира.

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