США передали Польше партию танков Abrams

Соединенные Штаты поставили Польше партию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает Первая Варшавская бронетанковая бригада, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что американские танки прибыли по железной дороге. Польские военные пошутили, что технику им поставили к Пасхе. "А что вам принесет пасхальный зайчик?" - следует из сообщения.

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