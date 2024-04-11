Сунак об угрозах Ирана в отношении Израиля

Глава правительства Великобритании Риши Сунак назвал недопустимыми угрозы возмездия, оглашенные Ираном в адрес Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил британским СМИ.

"Угрозы со стороны Ирана недопустимы и мы, как и американцы, полностью поддерживаем право Израиля защищать себя от них", - сказал Сунак, слова которого приводит газета Evening Standard.

Британский премьер также отметил, что Лондон "выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности" и борется с деятельностью иранских спецслужб на территории королевства. Это заявление последовало после того, как в конце марта оппозиционный иранский журналист Пурия Зераати был ранен ножом рядом с собственным домом в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, трое подозреваемых в течение нескольких часов после нападения покинули территорию Великобритании.

Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара Военно-воздушных сил Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся. При этом официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил телеканалу CNN, что удару в Дамаске подверглось не консульство, а военный объект КСИР.

По информации агентства Bloomberg, США и их союзники считают, что ответный удар Тегерана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен, по их утверждениям, он может быть нанесен с применением высокоточных ракет в ближайшие дни.

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