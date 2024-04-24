КНР призвала США прекратить вооружать Тайвань

Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову. Об этом на брифинге заявила представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, комментируя одобрение Сенатом Конгресса США законопроекта о военной помощи Тайваню, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем США предпринять конкретные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня, и прекратить каким-либо образом вооружать остров", - сказала Чжу Фэнлянь.

Она указала, что законопроект серьезно нарушает принцип "одного Китая", положения трех совместных коммюнике Китая и США и посылает неправильный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. "Мы решительно выступаем против", - заявила Чжу Фэнлянь. Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства, подчеркнула она.

По ее словам, большинство жителей Тайваня хотят мира, развития, обменов и сотрудничества, а не войны, рецессии, разделения и конфронтации. Чжу Фэнлянь указала, что правящая тайваньская партия "игнорирует общественное мнение, готова стать пешкой внешних сил для сдерживания Китая". Представитель канцелярии подчеркнула, что любые попытки сепаратистов силой или с опорой на внешние силы достичь независимости обречены на провал.

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