Почти миллион человек протестуют в Буэнос-Айресе

Около 800 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Люди протестуют против политики властей в сфере образования, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом заявил генеральный секретарь аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, пишет Página 12.

Массовые манифестации прошли по всей стране. Сотни тысяч граждан выступили в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования на фоне продвигаемых правительством президента страны Хавьера Милея реформ. Они предусматривают, в частности, сокращение государственного финансирования системы образования.

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