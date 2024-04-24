Заместителя Шойгу арестовали

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Следственный комитет. Максимальный срок по статье - до 15 лет заключения.

Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, дело связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сообщил представитель президента Дмитрий Песков журналистам.

Иванов в 1999-2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял "Оборонстрой" - крупнейший строительный холдинг Минобороны.

Он стал замминистра обороны в 2016 году. Иванов - действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России.

Под руководством Иванова был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.

Иванов в 2019 году возглавил рейтинг Forbes самых богатых силовиков России. По данным журнала на 2018-й, семейный доход Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого - 13,6 млн.

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