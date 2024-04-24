Эта европейская страна намерена увеличить финансирование обороны

Литва намерена дополнительно увеличить финансирование обороны за счет повышения акцизов, подоходного налога и налога на прибыль. С этим предложением парламентской Партии свободы согласен глава Минобороны Лауринас Касчюнас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Детали данного предложения будем продолжать обсуждать, - сказал он журналистам, - однако нельзя забывать, что оборона является общим делом государства, всех его граждан, поэтому идея взять средства на нее из самых разных источников справедлива".

Дополнительное финансирование предлагается за счет перераспределения в пользу государственной казны доли подоходного налога населения, который достается муниципалитетам, увеличения акцизов на бензин, дизельное топливо, алкоголь, табак и увеличения на 1% налога на прибыль коммерческих субъектов.

В бюджете Литвы на 2024 год предусмотрены рекордные ассигнования на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. В 2023 году этот показатель составлял 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП и находятся в поиске дополнительных источников финансирования. Предлагается повысить имеющиеся налоги или ввести отдельный налог на оборону, брать займы.

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