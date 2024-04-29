Финансируя сокращение выбросов, страны также должны продолжать помогать беднейшим слоям населения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Билл Гейтс, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, выступая на панельных дискуссиях по филантропии, проводимых в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

"COP28 значительно превзошла мои ожидания. Помимо того, что она была очень хорошо организована, дух бизнеса, участвовавшего в ней, меня очень впечатлил. К сожалению, нам не удается достичь самых амбициозных целей. И в то же время, поскольку мы сокращаем выбросы, что называется смягчением последствий изменения климата, мы также должны продолжать помогать беднейшим слоям населения, не отвлекая средства от того, что мы делаем, а думая о здоровье как о еще более важной сфере", - сказал он.

Гейтс отметил, что мир все еще нуждается в образовании.

"Так что все это пока находится в рамках развития. Изменение климата создает еще больше препятствий развитию. Я не думаю, что мы существенно будем отставать от поставленных целей. Нам нужно использовать некоторые инновации, удивить людей тем, как быстро мы внедряем их на практике и как быстро мы расширяем их использование", - сказал он.

Гейтс добавил, что он не может переоценить влияние, которое искусственный интеллект окажет на все сферы человеческой деятельности, будь то производство новых лекарств, предоставление медицинских консультаций или предоставление каждому ребенку личного наставника, который будет говорить с ним на его языке.

"Менее двух лет назад в этой области произошел своего рода прорыв с Chat GPT. Таким образом, мы находимся на самом раннем этапе этого", - сказал он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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