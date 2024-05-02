Глава Минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как говорится в релизе, в ходе встречи был обсужден ход и перспективы развития сотрудничества между Республикой Армения и США в сфере обороны. "Нынешний уровень сотрудничества был обоюдно оценен как высокий. Американская сторона выразила готовность продолжить содействие оборонным реформам, проводимым в Армении. Были также обсуждены вопросы региональной безопасности", - отмечается в сообщении.

В завершение встречи министр и посол подписали документ о продлении срока действия соглашения "О сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки в области противодействия распространению оружия массового уничтожения".

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