Армянский сапер подорвался на мине

В Киранцской области Армении сапер подорвался на мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел утром.

В результате пострадавшему ампутировали ногу.

Инцидент произошел во время разминирования в приграничном районе с Газахским районом Азербайджана.

В Минобороны страны подтвердили этот факт. Инцидент расследуется.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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