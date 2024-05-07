Бельгия выделяет миллиарды для стимулирования военного производства

Бельгия выделила €8 млрд на стимулирование своей военной промышленности и исследований военных технологий, заявила министр обороны страны Людивин Дедондер, выступая на форуме военной промышленности ЕС - Украина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бельгия впервые выделила бюджет в €8 млрд, чтобы стимулировать исследования и производства в секторе обороны и безопасности. Задача ставится, чтобы этот сектор повысил объем исследований, уровень компетенции персонала и перезапустил промышленное производство", - заявила она.

Дедондер подчеркнула, что многочисленные инвестиции в оборонный сектор и развитие новых военных технологий позволят "не только повысить обороноспособность Бельгии и ЕС", но и создать новые рабочие места и стимулировать экономику Бельгии.

Она призвала максимально ускорить внедрение новых технологий в развитие новых видов вооружений, чтобы "обеспечить безопасность Европы", подчеркнув применение отдельных бельгийских систем в ходе боевых действий на Украине, в частности подводных беспилотников.

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