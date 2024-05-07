В БАПОР рассказали о рисках израильской операции в Рафахе

Блокирование работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Газы с Египтом, прервет поступление в палестинский анклав основной массы гуманитарной помощи для жителей сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Блокирование КПП "Рафах отрежет путь поступления основной части гуманитарной помощи населению Газа", - отметил представитель агентства, слова которого привел телеканал Al Arabiya. По его убеждению, если поставки гуманитарных грузов через "Рафах" будут прекращены, то голод в анклаве, особенно в северной части Газы, "значительно усилится".

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