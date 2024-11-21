США наложили вето на резолюцию СБ ООН

США применили право вето и заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, США уже в пятый раз блокируют резолюции по прекращению огня в Газе с момента обострения ближневосточного конфликта в октябре прошлого года. Проект резолюции был подготовлен "десяткой" непостоянных членов Совбеза, в первом его пункте содержится "требование немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, соблюдаемого всеми сторонами".

Кроме того, в проекте резолюции также содержится требование освободить всех заложников, удерживаемых в анклаве.