Toyota начала продажи обновленного кроссовера Corolla Cross. На рынке Таиланда предложили паркетники с другой внешностью и модернизированным салоном. Приметы рестайлинга - новый передний бампер с "потайной" решёткой радиатора, иная начинка фар и фонарей, расширенный набор колёсных дисков и уникальный серый цвет кузова. В салоне обновилась медиасистема и виртуальная приборная панель, оснащение пересмотрено, а вот техника прежняя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota Corolla Cross выпускается в Таиланде 3,5 года, так что обновление подоспело вовремя. Апгрейд консервативный: моде следует разве что безрамочная решётка радиатора, а вот полностью светодиодные фонари и фары новинке не достались. В салоне тоже без ноу-хау: графика виртуальной "приборки" простовата, тачскрин медиасистемы нелепо "парит" над передней панелью.

По сравнению с предшественником экраны стали больше: диагональ приборной панели увеличена до 12,3 дюйма, сенсорного дисплея - до 10,1 дюйма. "Горячие" клавиши остались в прошлом, зато теперь есть беспроводная поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Из других нововведений - индукционная зарядка, панорамная крыша, камеры кругового обзора и красная отделка салона.

Вопреки предположениям, начинка не поменялась. Toyota не стала переводить тайские Corolla Cross на 2,0-литровый "атмосферник": под капотом старый мотор 1.8 с электромеханическим вариатором и электромотором. Пиковая отдача - 122 лошадиные силы, привод только передний.

В Таиланде обновлённые кроссоверы стоят от 999 тысяч бат (2,54 миллиона рублей). В течение года по тем же лекалам могут обновиться Toyota Corolla Cross для других рынков: за пределами Юго-Восточной Азии у кроссоверов есть полный привод и более тяговитые силовые установки.

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