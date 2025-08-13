Yevlaxda mübahisə zamanı 30 yaşlı kişi bıçaqlandı

Avqustun 13-ü saat 01 radələrində Mingəçevir şəhəri Nizami küçəsində 2004-cü il təvəllüdlü Yevlax rayon sakini Rəşad Məmmədov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı 1995-ci il təvəllüdlü İbrahim Tahirinin döş nahiyəsinə kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlər yetirib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Day.Az-а bildirilib ki, əməli törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

 

Faktla bağlı istintaq araşdırmaları aparılır.