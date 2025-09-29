"Kopenhagen"dən "Qarabağ"la oyun öncəsi "göz dağı" - FOTO
Danimarkanın "Kopenhagen" klubu UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin II turunda "Qarabağ"la qarşılaşmağa hazırlaşır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, klub bununla bağlı rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Superliqa təmsilçisi ötən həftə çempionat və kubok oyunlarında qazandığı ardıcıl qələbələri xüsusi olaraq qeyd edib:
"2 matç, 2 qələbə - güclü bir həftə arxada qaldı. İndi Çempionlar Liqasında bizi səfərdə 'Qarabağ'la oyun gözləyir. Daha sonra isə 32 min azarkeşin toplaşacağı Parkendə növbəti matçımız olacaq".
Xatırladaq ki, "Kopenhagen" qrup mərhələsində ilk görüşündə "Bayer"lə 2:2 hesablı bərabərlik əldə edib. "Qarabağ" isə səfərdə "Benfika" üzərində 3:2 hesablı qələbə qazanıb.
"Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu oktyabrın 1-də, saat 20:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.
