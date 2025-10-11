https://news.day.az/azerinews/1787362.html Dövlət xətti ilə verilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi açıqlanıb Bu günədək İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 55 950 borcalana 3,675 milyard manat kredit verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend İKZF-dən məlumat əldə edib. Bundan başqa, zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği 581 milyon manata bərabər olub. 8 253 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.
Dövlət xətti ilə verilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi açıqlanıb
Bu günədək İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 55 950 borcalana 3,675 milyard manat kredit verilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend İKZF-dən məlumat əldə edib.
Bundan başqa, zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği 581 milyon manata bərabər olub.
8 253 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.
İKZF 2017-ci ilin sonunda "Azərbaycan İpoteka Fondu" və "Kredit Zəmanət Fondu" ASC-lərin birləşməsi nəticəsində yaradılıb və onların hüquqi varisidir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре