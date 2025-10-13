https://news.day.az/azerinews/1787817.html Vəzifəli şəxsin oğlu hoteldə öldü - FOTO Mingəçevirdə yerləşən hotellərin birində ölüm hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini Coşqun Rəhimov Mingəçevir Avtovağzalının ərazisində yerləşən hoteldə qəfil vəfat edib. Onun ürək çatışmazlığından vəfat etməsi bildirilib.
Vəzifəli şəxsin oğlu hoteldə öldü - FOTO
Mingəçevirdə yerləşən hotellərin birində ölüm hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini Coşqun Rəhimov Mingəçevir Avtovağzalının ərazisində yerləşən hoteldə qəfil vəfat edib.
Onun ürək çatışmazlığından vəfat etməsi bildirilib.
Məlumata görə, Coşqunun atası Tofiq Rəhimov Mingəçevir Avtovağzalının direktorudur. Coşqun da orada çalışırmış və hadisə o, iş başında olarkən baş verib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре