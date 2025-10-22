https://news.day.az/azerinews/1790109.html Mingəçevir sakini kanalda batıb, axtarışlar aparılır Mingəçevir şəhər sakini, 39 yaşlı Bəxtiyar Məmmədov Qarabağ kanalının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində batıb. Trend-in yerli bürosu xəbər verir ki, onun ehtiyyatsızlıqdan suya düşdüyü ehtimal olunur. B.Məmmədovun tapılması istiqamətində axtarışlar aparılır.
Mingəçevir sakini kanalda batıb, axtarışlar aparılır
Mingəçevir şəhər sakini, 39 yaşlı Bəxtiyar Məmmədov Qarabağ kanalının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində batıb.
Trend-in yerli bürosu xəbər verir ki, onun ehtiyyatsızlıqdan suya düşdüyü ehtimal olunur.
B.Məmmədovun tapılması istiqamətində axtarışlar aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре