Mingəçevir sakini kanalda batıb, axtarışlar aparılır

Mingəçevir şəhər sakini, 39 yaşlı Bəxtiyar Məmmədov Qarabağ kanalının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində batıb.

Trend-in yerli bürosu xəbər verir ki, onun ehtiyyatsızlıqdan suya düşdüyü ehtimal olunur.

 

B.Məmmədovun tapılması istiqamətində axtarışlar aparılır.