Göygöldə silahlı şəxslər tərəfindən qaçırılan 62 baş qoyun tapıldı

Göygöldə silahlı şəxslər tərəfindən bir müddət əvvəl fermadan oğurlanan 62 baş qoyun artıq tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, sözügedən oğurluq hadisəsi bir neçə gün öncə baş vermiş və ölkə ictimaiyyətində geniş rezonans doğurmuşdu. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam edir.