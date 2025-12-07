https://news.day.az/azerinews/1800507.html Mingəçevirdə körpəsini binanın zirzəmisinə atan qadın saxlanılıb Mingəçevirdə körpəsini binanın zirzəmisinə atan valideyn saxlanılıb. Day.Az-ın məlumatına görə, öktyabrın 12-də Mingəçevir şəhərində 1 yaşlı körpəsini binanın zirzəmisinə atan valideyn, 1994-cü il təvəllüdlü G.Məmmədova polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
