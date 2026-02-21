Bütün ürək-damar xəstələri oruc tuta bilərmi?
Düzgün şəkildə oruc tutan insanların qan analizlərində HDL dediyimiz bədən üçün xeyirli olan, damarlarda xolesterol yığıntısı - düyünlərin əmələ gəlməsini önləyən, beləcə bizi ürək-damar xəstəliklərinə qarşı qoruyan xüsusi xolesterol növü artır. Eyni zamanda LDL dediyimiz arteriyalarda yağ düyünlərinin yaranmasına və tıxanmalara səbəb olan xolesterol növü azalır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi araşdırmalara görə, oruc tutmağı ürəyimiz üçün yararlı hesab edə bilərik.
Bəs bütün ürək-damar xəstələri oruc tuta bilərmi?
Uzun müddət əvvəl miokard infarktı keçirmiş, aktiv ürək problemi, sinədə ağrıları olmayan xəstələrin əlavə xəstəlikləri yoxdursa oruc tutmalarında hər hansı bir qorxu yoxdur. Lakin bütün ürək xəstələri mütləq oruc tutmazdan əvvəl həkim kontrolundan keçməli və bu müddətdə nəzarətdə olmalıdır.
Hansı ürək-damar xəstələrinə oruc tutmaq olmaz?
Yaxın zamanda (1 il ərzində) ürək infarktı keçirmiş, ürək ağrıları davam edən, kontrol altına alınmamış yüksək qan təzyiqi problemi, ürək çatışmazlığı olan və bu səbəbdən sidikqovucu dərman istifadə etmək məcburiyyətində qalan, ürək qapağı protezi və ya digər səbəbdən güclü qandurulducu dərman istifadə edən kəslərin oruc tutmaları məsləhət deyil.
