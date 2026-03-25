13 yaşlı uşaq bayram günlərində

Göygöl rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.  

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə martın 22-si saat 22 radələrində qeydə alınıb.  

Üçtəpə kəndi ərazisində Gəncə şəhər sakini 2013-cü il təvəllüdlü Sübhan Xaliq oğlu Bayramovun əlində pirotexniki vasitə partlayıb. Nəticədə onun əlləri əzilərək deşilib və 1 barmağı amputasiya olunub.  

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. 