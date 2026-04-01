Belə vineqret hələ yeməmisiniz - Fərqli resept
Vineqret bir çox insanın sevdiyi klassik salatlardan biridir. Onu sadə hazırlanmasına, əlçatan inqrediyentlərinə və parlaq dadına görə sevirlər. Adətən bu salat üçün tərəvəzlər qaynadılır, lakin hazırlanmanın başqa bir üsulu var ki, o, yeməyin dadını tamamilə dəyişə bilər. Əgər tərəvəzləri qaynatmaq əvəzinə sobada bişirsəniz, vineqret daha ətirli və dadlı olur. Üstəlik bir maraqlı ədviyyə əlavə etsəniz, bu salatı artıq başqa cür hazırlamaq istəməyəcəksiniz.
Day.Az Lent.az-a istinadən bu resepti təqdim edir:
Niyə vineqret üçün tərəvəzləri qaynatmaq əvəzinə sobada bişirmək daha yaxşıdır?
Əksər insanlar vineqret üçün çuğundur, kartof və yerkökünü qaynatmağa öyrəşib. Lakin qaynatma zamanı tərəvəzlərin bir hissə dadı suya keçir və onlar bir qədər sulu ola bilər. Əgər tərəvəzlər sobada bişirilərsə, onların təbii şirinliyi və aromatı daha yaxşı qorunur. Xüsusilə çuğundur sobada bişdikdən sonra daha zəngin dad alır və xoş teksturaya malik olur. Bunun üçün tərəvəzləri yaxşı yumaq, folqaya bükmək və ya soba qabına yerləşdirmək lazımdır. Sonra təxminən 180 dərəcə temperaturda 40-60 dəqiqə bişirmək kifayətdir.
Hansı ədviyyə vineqretin dadını tam dəyişə bilər
Aşpazlar salatın daha dərin və zəngin dad alması üçün bir az üyüdülmüş keşniş toxumu (koriandr) əlavə etməyi tövsiyə edirlər. Bu ədviyyə yüngül sitrusvari aromata malikdir və çuğundurla, eləcə də digər tərəvəzlərlə çox yaxşı uyğunlaşır. Kiçik bir çimdik keşniş vineqretin dadını xeyli yaxşılaşdıra bilər. Lakin onu çox əlavə etməmək lazımdır, çünki ədviyyənin aromatı kifayət qədər güclüdür. Tərəvəzlər soyuduqdan sonra onları kiçik kub formasında doğrayırlar. Daha sonra zövqə görə duzlu xiyar, turş kələm və ya yaşıl noxud əlavə etmək olar. Salatı aromatik günəbaxan yağı ilə qarışdırmaq, bir qədər duz və bir çimdik üyüdülmüş keşniş əlavə etmək kifayətdir. Daha yaxşı dad üçün vineqreti bir neçə dəqiqə gözlətmək məsləhətdir ki, bütün dadlar bir-biri ilə yaxşı qarışsın.
