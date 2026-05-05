Paşinyanla Makronun bu görüntüsü gündəm oldu

İrəvanda keçirilən dövlət şam yeməyində maraqlı anlar yaşanıb.

Day.Az xəbər verir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan və Prezident Vahaqn Xaçaturyan birlikdə erməniəsilli fransız bəstəkar-müğənni Şarl Aznavurun klassik hiti "La Bohème"i səsləndiriblər.

Bu musiqi performansı sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və böyük maraqla qarşılanıb.

Həmin anları təqdim edirik: