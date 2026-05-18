Özbəkistan Prezidenti ağıllı və təhlükəsiz şəhərlərin beynəlxalq alyansını yaratmağı təklif edib
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev texnologiyalar, standartlar və təcrübə üzrə sistemli mübadiləyə töhfə vermək məqsədilə ağıllı və təhlükəsiz şəhərlərin beynəlxalq alyansının yaradılmasını təklif edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı bunu Bakıda keçirilən WUF13 çərçivəsində Liderlər Sammitində çıxışı zamanı deyib.
"Əhalinin bütün regionlarda bərabər yaşayış şəraiti ilə təmin olunması kiçik və orta şəhərlərin harmonik inkişafını tələb edir. Bu baxımdan tərəfdaş ölkələri balanslaşdırılmış urbanizasiya və şəhər inkişafı prinsipini geniş şəkildə tətbiq etməyə çağırıram", - deyə Mirziyoyev bildirib.
Prezidentin sözlərinə görə, şəhər idarəçiliyi sahəsində süni intellekt və rəqəmsal transformasiyanın yaratdığı imkanlara bütün ölkələrin bərabər çıxışının təmin edilməsi son dərəcə vacibdir.
"Bu məqsədlə mən bu sahədə texnologiyalar, standartlar və təcrübə üzrə sistemli mübadiləyə töhvə vermək üçün ağıllı və təhlükəsiz şəhərlərin beynəlxalq alyansının yaradılmasını təklif edirəm. Həmçinin gənclərin və əhalinin həssas təbəqələrinin keyfiyyətli və əlçatan mənzillə təmin olunması olduqca vacibdir", - deyə dövlət başçısı qeyd edib.
